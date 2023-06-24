Калуга, 24 июня, 2023, 17:26 — ИА Регнум. В Калужской области ограничили движение автотранспорта на границе с соседними регионами. Об этом 24 июня сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Admobninsk.ru Владислав Шапша

«Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автотранспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями», — написал Шапша.

Он попросил жителей воздержаться без крайней необходимости от передвижения на личном транспорте по перечисленным дорогам.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регион вошла техника ЧВК «Вагнер». По его словам, правоохранительные органы и власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.