Москва, 25 июня, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Решение о продлении в 2024 году контракта на транзит газа через территорию Украины будет приниматься с учётом интересов европейских потребителей. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на мнение экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Решение о продлении контракта на транзит российского газа через территорию Украины будет приниматься с учётом интересов европейских потребителей и с их участием», — заявил агентству директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян.

В настоящее время газ транзитом через Украину поступает в государства Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.

По мнению эксперта, скорее всего, эти страны будут заинтересованы в сохранении поставок газа из России в соответствии с действующими контрактами с Газпромом, при этом особенно важной может стать роль Венгрии, которая на официальном уровне выступила за сохранение этих поставок.

Авторы статьи также приводят слова Марии Беловой — директора по исследованиям компании «Выгон Консалтинг», которая занимается консультированием по вопросам развития ТЭК России. Она отметила, что ни одна из сторон пока официально не заявляла о завершении сотрудничества, поэтому теоретически в 2024 году можно ожидать переговоров по продлению транзитного соглашения.

Она уточнила, что это достаточно сложно осуществить в текущих условиях, но есть пример «зерновой сделки», по которой договорённости были достигнуты при участии посредников.

«Решение Газпрома о судьбе транзитного договора с Украиной во многом будет зависеть от формата дальнейшего взаимодействия со своими покупателями в Европе», — добавила Белова.

Маршрут через Украину — одна из двух транспортных артерий в поставках российского газа в Европу. В настоящее время регион получает по нему порядка 5% импортируемого газа. Ещё один маршрут поставок российского газа — «Турецкий поток», который обеспечивает Европе около 3% импортируемого газа.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Financial Times заявил, что Украина и Россия, скорее всего, не смогут договориться о продлении контракта на транзит газа в Европу, действующего до конца 2024 года. Он отметил, что не может представить, как такое может произойти на двусторонней основе. При этом шансы Москвы и Киева договориться о продлении транзита невелики даже при подключении к переговорам европейских политиков. По словам Галущенко, Украина готовит системы к сокращению поставок.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия будет вынуждена снизить, а может быть, даже свернуть часть своих производств, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа через Украину.