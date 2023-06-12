Берлин, 12 июня, 2023, 17:57 — ИА Регнум. В случае если соглашение между Россией и Украиной, рассчитанное до конца 2024 года, не продлят, Германия будет вынуждена серьёзно снизить производственные мощности. Об этом 12 июня заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек («Зелёные»), его слова процитировал телеканал Welt.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Как отметил Хабек на Восточногерманском экономическом форуме в коммуне Бад-Заров (федеральная земля Бранденбург), Германия пока ещё не справилась со сложившейся в этом вопросе ситуацией.

Он уточнил, что действие соглашения о транзите российского газа через украинскую территорию заканчивается в 2024 году и на данный момент не существует надёжного сценария дальнейшего развития событий.

«Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то начнет действовать то, что было согласовано на европейском уровне: прежде чем люди там замерзнут, мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его», — сказал он, говоря о том, что Германия вынуждена будет делиться с этими странами газом.

Также Хабек указал, что строящихся в Германии терминалов по приёму сжиженного природного газа не хватит для нужд потребителей из стран Восточной Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая президент России Владимир Путин заявил, что Украина благополучно зарабатывает деньги на транзите российского газа, в то же время называя её агрессором. Он также напомнил, что через украинскую территорию проходят две нитки газопровода, одну из которых закрыла сама Украина.