Киев, 22 июня, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Украина и Россия, скорее всего, не смогут договориться о продлении контракта на транзит российского газа в Европу, действие которого истекает в конце 2024 года. Такое мнение высказал в интервью Financial Times министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что не может представить, как такое может произойти на двусторонней основе. При этом шансы Москвы и Киева договориться о продлении транзита невелики, даже при подключении к переговорам европейских политиков.

По словам Галущенко, Украина готовит системы к сокращению поставок.

Уточняется, что на транзит через Украину приходится около пяти процентов европейского импорта газа. Согласно данным консалтинговой компании ICIS, на этот маршрут приходится порядка половины импорта газа Австрией и 95% импорта Словакии. Остальные поставки российского газа проходят по «Турецкому потоку».

Как передавало ИА Регнум, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США будут подталкивать Украину к тому, чтобы разорвать соглашение о транзите российского газа, чтобы таким образом окончательно оторвать экономику ЕС от России, зависимую от российского дешёвого топлива.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия будет вынуждена снизить, а может быть, даже свернуть часть своих производств, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа через Украину.

Юшков пояснил, что сейчас есть риски не только того, что соглашение не продлят, но и того, что оно вообще не доработает до конца своего срока (2024 года). По его словам, основным препятствием здесь окажется позиция США, которые будут подталкивать Украину к тому, чтобы досрочно разорвать это соглашение.