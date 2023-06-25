Москва, 25 июня, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора после урегулирования сложившейся в стране ситуации поблагодарил главу белорусского государства Александра Лукашенко за проведённые с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным переговоры. Об этом в субботу, 24 июня, сообщило агентство БелТА.

President.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Незадолго до этого Александр Лукашенко провёл два совещания — с руководителями силовых ведомств и Вооружённых сил Белоруссии. При этом пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт не уточнила подробностей содержания прошедших совещаний.

Позднее в пресс-службе белорусского президента сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Евгением Пригожиным, в результате которых было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.