Минск, 24 июня, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещания с руководителями силового блока и военными республики на фоне попытки вооружённого мятежа в России. Об этом 24 июня рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

«Президент Беларуси в течение дня, утром и после обеда, провел два совещания — с руководством силового блока и военными», — сказала она в беседе с РИА Новости в ответ на вопрос о возможности проведения Лукашенко внеплановых встреч с силовым блоком Белоруссии на фоне происходящего в России.

При этом пресс-секретарь Лукашенко не уточнила подробностей содержания этих совещаний и его возможных распоряжениях в ходе них.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» захватила штаб Южного военного округа Вооружённых сил России. Это произошло после заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесении российскими военными ударов по лагерям ЧВК, что опровергли и Минобороны, и ФСБ. Позднее в отношении главы «Вагнера» возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Как сообщало ИА Регнум, после этого президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, сотрудникам военных и силовых ведомств и к тем, кого путём обмана или угроз толкнули на путь вооружённого мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за собственное будущее, и назвал направленные на её раскол действия отступничеством от народа и ударом в спину. Он добавил, что мятежники и сознательно вставшие на путь предательства лица понесут неминуемое наказание.