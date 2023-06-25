Симферополь, 25 июня, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Большинство граждан Республики Крым всегда тяготели к возвращению в состав России, сказал глава регионального парламента Владимир Константинов в ответ на высказывание экс-президента США Барака Обамы, пишет РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Ранее 44-й глава Белого дома в интервью CNN заявил, что в 2014 году многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией. В Крыму, по его словам, проявлялась определённая симпатия к идеям, которые Россия представляла.

«Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное», — поправил Обаму глава крымского парламента.

По словам Константинова, со всеми западными политиками происходят странные вещи. Когда они уходят на пенсию, то начинают рассуждать близко к здравомыслию. При нахождении у власти политики совершают аморальные и безумные поступки, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал слова бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы, который заявил, что в 2014 году жители Крыма поддерживали воссоединение полуострова с Россией. По словам Подоляка, после подобных публичных заявлений Обамы неудивительно, что в настоящее время практически не существует международного права, а бизнес не хочет уходить из России.

В Кремле заявили, что в словах Обамы о воссоединении Крыма с Россией есть рациональные зёрна, но стать частью РФ хотело практически всё население полуострова, а не его часть.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум о воссоединении с Россией. Почти 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к РФ.