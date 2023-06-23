Москва, 23 июня, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В словах бывшего президента США Барака Обамы о воссоединении Крыма с Россией есть рациональные зёрна, но стать частью РФ хотело практически всё население полуострова, а не его часть. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Обама заявил, что определённая часть жителей Крыма в 2014 году поддерживала идею воссоединения с Россией.

«Это не нам комментировать, но в этих заявлениях содержатся рациональные зёрна. Не определённая часть Крыма, а практически всё его население хотело стать частью России», — сказал Песков.

Комментируя слова бывшего американского президента о пророссийских политиках на Украине, представитель Кремля отметил: «Так и есть — там действительно была фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с Россией, выступали против насаждения русофобии».

Как сообщало ИА Регнум, Обама в интервью CNN заявил, что в 2014 году многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения с Россией. При этом некоторое число сторонников России было даже в украинском парламенте.

По его словам, Украина того времени не была той Украиной, которая есть сегодня. В Крыму было много русскоговорящих и была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия.