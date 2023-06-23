Киев, 23 июня, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал слова экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы, который заявил, что в 2014 году жители Крыма поддерживали воссоединение полуострова с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?» — написал Подоляк в социальной сети.

По его словам, после подобных публичных заявлений Обамы неудивительно, что в настоящее время практические не существует международного права, а бизнес не хочет уходить из России.

Как передавало ИА Регнум, бывший президент США Барак Обама в интервью телеканалу CNN заявил, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году.

Он отметил, что Украина в 2014 году была не той Украиной, которая есть сегодня. «В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия», — сообщил американский экс-президент.

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в словах экс-президента США есть рациональные зёрна, но стать частью Российской Федерации хотело практически всё население полуострова, а не его часть.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум о воссоединении с Россией. Почти 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к РФ.