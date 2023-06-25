Москва, 25 июня, 2023, 06:35 — ИА Регнум. В Москве ведущую актрису театра «Ленком» Алёну Митрошину сбил несовершеннолетний юноша на электросамокате, сообщили в пресс-службе театра.

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Инцидент произошёл на одной из московских улиц вечером в пятницу, 23 июня.

Исполнительница роли Кончитты в легендарной «Юноне и Авось» получила множественные переломы челюсти, выбитые зубы и другие требующие операционного вмешательства травмы, уточнили в театре.

Утверждается, что юноша передвигался на электросамокате не по правилам.

Сослуживцы актрисы выразили недовольство наводнившими столичные улицы электросамокатчиками, которые на большой скорости несутся по тротуарам, и пожелали Митрошиной скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве пожилая женщина оказалась в больнице с серьёзными травмами после того, как утром 3 мая на неё наехал школьник на самокате. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы двух зубов и множественные ушибы лица и тела.

В Москве 17 июня в детскую городскую поликлинику №118 привезли двухлетнего мальчика. Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мальчика в парке Горького сбил электросамокатчик, а затем скрылся.