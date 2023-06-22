Москва, 22 июня, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В московском парке Горького электросамокатчик сбил двухлетнего ребёнка и скрылся. Малыша госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости

Вечером 17 июня в Детскую городскую поликлинику №118 привезли двухлетнего мальчика. Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медики осмотрели ребёнка и приняли решение перевести его в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Туда же направили наряд полиции, чтобы опросить родителей о травмах ребёнка. Отец малыша рассказал, что гулял с ним в парке Горького. Там его сбил водитель самоката.

«Из поликлиники в НИИ НДХиТ был направлен двухлетний ребёнок с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, по словам отца, указанные травмы получил в ЦПКиО им. М. Горького, где его сбил неизвестный на самокате», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция проводит проверку и ищет виновника произошедшего.

Ранее ИА Регнум писало, что полицейский из Новосибирска, находясь в отпуске в Санкт-Петербурге, сбил на электросамокате восьмилетнего ребенка. Правоохранители начали служебную проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям в случае подтверждения его вины.