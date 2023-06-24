Ростов-на-Дону, 25 июня, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Колонна частной военной компании «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась на свои позиции в полевые лагеря, сообщил 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

Глава региона поблагодарил всех, кто в неординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в столице и на всей территории Ростовской области.

Ранее ИА Регнум передавало, 24 июня власти ограничили въезд в Ростовскую область со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. В Ростовской области также приняли решение отменить все массовые мероприятия в ближайшие два дня. Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам города и призвали оставаться дома в целях безопасности.

Ближе к полуночи 24 июня бойцы вместе с тяжёлой техникой ЧВК «Вагнер» во главе с основателем военной компании Евгением Пригожиным ушли с территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.