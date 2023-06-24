Грозный, 25 июня, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Ради личных амбиций и выгоды люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне. Так прокомментировал ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нём всё это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаённую и продолжительную обиду», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, действия Пригожина могли вовлечь в конфликт большое количество людей.

Глава Чечни призвал бойцов ЧВК «Вагнер» думать о будущем России, о своих семьях и детях. Подобные действия могут быть плачевны, сейчас же всё закончилось мирным путём, без кровопролития, которое могло случиться. Жёсткое подавление и уничтожение любого, кто посягнёт на целостность страны, было бы крайней мерой, заключил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину. Чеченские силовики выехали в те российские регионы, где возникла напряжённость из-за провокационных действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы приложить все усилия для сохранения единства России и защиты её государственности.

Ближе к полуночи 24 июня бойцы вместе с тяжёлой техникой ЧВК «Вагнер» во главе с основателем военной компании Евгением Пригожиным ушли с территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Колонна ЧВК направилась на свои позиции в полевые лагеря, подтвердили власти Ростовской области.