Грозный, 24 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Чеченские силовики уже выехали в те российские регионы, где возникла напряжённость из-за провокационных действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 24 июня в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он подчеркнул, что они приложат все усилия для сохранения единства России и защиты её государственности.

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости», — написал Кадыров.

В своём заявлении он выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину, которые ранее выступил с обращением к гражданам в связи с попыткой вооружённого мятежа в стране.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что России и её народу попытались нанести удар в спину. Он пообещал, что власти не допустят повторения трагедии 1917 года, которая обернулась распадом государства и гражданской войной, а все преступники понесут наказание в соответствии с законом.