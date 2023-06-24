Грозный, 24 июня, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает каждое слово в обращении президента РФ Владимира Путина по поводу преступной попытки предательства — военного мятежа. Своё заявление Кадыров опубликовал 24 июня в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, провокации с участием основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — это гнусное предательство, нож в спину и настоящий военный мятеж. У подобных действий нет никакого оправдания.

«Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина. Обращаюсь к бойцам — патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации», — подчеркнул Кадыров.

Ожидаемые последствия предательского марша Пригожина — опасность возникновения в стране дестабилизирующей обстановки. Эта ситуация на руку врагам России на Западе, добавил он.

Кадыров призвал военных, силовиков, губернаторов, граждан сплотиться вокруг национального лидера.

Чеченские военнослужащие и бойцы Росгвардии уже выехали в зоны напряжённости для того, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность, добавил глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в своём обращении к гражданам, военнослужащим и тем, кого толкнули на путь военного мятежа, президент Путин заявил, что России и её народу попытались нанести удар в спину. Он пообещал, что власти не допустят повторения трагедии 1917 года, которая обернулась распадом государства и гражданской войной, а все преступники понесут наказание в соответствии с законом.