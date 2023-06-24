Херсон, 24 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с призывом остановиться, так как мятежи в истории России никогда не приводили к успеху и подавлялись. Он написал об этом июня в своём Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия, потому что в истории России мятежи ещё никогда не приводили мятежников к успеху — они подавлялись», — написал он.

Врио главы региона подчеркнул, что такого рода попытки только мешали выполнению общей задачи, которая, по его словам, у России одна — победить в спецоперации и освободить Украину от влияния нацистов и тлетворного влияния западных государств.

Сальдо назвал происходящее в Ростове несовместимым с целями и задачами СВО и напомнил, что ранее ЧВК своими действиям способствовала освобождению Артёмовска и других населённых пунктов, а сейчас часть её бойцов участвует в боевых действиях на линии боевого соприкосновения совместно с другими военными.

«Но выражать своё несогласие с действиями руководства страны и Генерального штаба по управлению специальной военной операцией вот именно таким образом несовместимо с законодательством. Евгений Пригожин знает, что во время военного положения публичные заявления запрещены», — указал он.

Также Сальдо уточнил, что если у главы ЧВК имеются какие-то мнения и предложения по поводу проведения спецоперации, их необходимо доказывать другими аргументами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт призвал Пригожина сложить оружие, чтобы не допустить в России внутреннего конфликта. По его словам, амбиции руководителя не должны отменять прошлых заслуг рядовых военных ЧВК.

До этого директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин назвал попытку вооружённого мятежа самым страшным преступлением, которое невозможно оправдать никакими прошлыми заслугами. Он подчеркнул, что когда врагам России не удавалось победить её на поле боя, они всегда пытались расколоть нашу страну изнутри.

Перед этим президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, к представителям военных и силовых ведомств и к тем, кого путём обмана или угроз толкнули на путь вооружённого мятежа. Президент указал, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, и назвал направленные на её раскол действия отступничеством от народа и ударом в спину стране. Глава государства подчеркнул, что мятежники и сознательно вставшие на путь предательства понесут неминуемое наказание.