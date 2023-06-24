Москва, 24 июня, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал основателя ЧВК «Вагнер» отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в России. Об этом он написал 24 июня в своём Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости Губернатор Курской области Роман Старовойт

Он напомнил, что Курская область тесно сотрудничала с ЧВК «Вагнер» по подготовке бойцов добровольных народных дружин региона, и сам он прошёл эту подготовку.

Старовойт сообщил, что после открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из социальных сетей администрации региона.

«Но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артёмовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов», — написал глава региона.

Он обратил внимание на то, что амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов.

«Призываю Евгения Пригожина отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране», — написал глава Курской области.

Как передавало ИА Регнум, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращение которого опубликовано на сайте Русской Православной Церкви, заявил, что попытки посеять рознь внутри страны во время боевых действий являются величайшим преступлением, которое не имеет оправданий. Патриарх призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против своих собратьев, и хранить единство.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что обращается к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.