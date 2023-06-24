Москва, 24 июня, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Попытка вооружённого мятежа — это самое страшное преступление, которое нельзя оправдать никакими прошлыми заслугами. Об этом 24 июня заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, его слова процитировал Telegram-канал РИО.

Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Нарышкин

«Попытка вооружённого мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся армии, — самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление», — написал он.

Глава РИО подчеркнул, что когда врагам России не удавалось победить её с помощью оружия, они всегда пытались раскалывать страну изнутри.

Нарышкин также отметил, что опыт трагических событий 1917 года говорит о том, что огромные личные амбиции и политическая слепота, беспринципность и эгоистичное желание сводить счёты, вместо борьбы с общим врагом, всегда были причиной непоправимых и ужасных последствий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, представителям военных и силовых ведомств, а также к тем, кого с помощью обмана и угроз заставили принимать участие в вооружённом мятеже. В ходе него он подчеркнул, что российские власти не дадут повториться сценарию 1917 года и не позволят расколоть страну. Также глава государства указал, что мятежники понесут неминуемое наказание, а Россия сможет преодолеть эти испытания, став более сильной.

Позднее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал попытки посеять рознь внутри страны во время боевых действий величайшим преступлением, которое не имеет оправданий. Предстоятель РПЦ также призвал сохранять единство и одуматься тех, кто готов направить оружие против собственных собратьев.