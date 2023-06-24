Москва, 24 июня, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В расположенных на юге России детских центрах и лагерях усилены меры безопасности. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

(сс) BiMeRtY Детский лагерь

«Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве, Подмосковье и ряде других регионов, в которых введены дополнительные меры антитеррористического характера, перенесены выпускные вечера в школах. Там, где такие меры не введены, выпускные проходят в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, в министерстве образования Московской области сообщили, что в школах Московской области на неделю перенесли проведение выпускных вечеров в связи с проведением антитеррористических мероприятий в регионе.

В Москве проведение выпускного в Парке Горького было перенесено на неделю. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что массовые мероприятия отменены в связи с введением режима контртеррористической операции. Все городские службы работают в полном объёме, передвижение по городу не затруднено, отметил он.