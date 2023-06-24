Москва, 24 июня, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Проведение выпускного в Парке Горького в Москве было перенесено на неделю в связи с введением режима контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной в Парке Горького

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю. Мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля, в то же время», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что массовые мероприятия отменены в Москве в связи с введением режима контртеррористической операции. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены, отметил он.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введён режим контртеррористической операции.

В столице России под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии были подняты в ночь на 24 июня по тревоге, так же как и сотрудники полиции.

В Московской области усилены меры безопасности, ситуацию контролируют правоохранители и силовики.