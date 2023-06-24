Москва, 24 июня, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В школах Московской области на неделю перенесли проведение выпускных вечеров в связи с проведением антитеррористических мероприятий в регионе. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Виталий Белоусов/РИА Новости Выпускник

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции, проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Москве в связи с введением режима контртеррористической операции проведение выпускного в Парке Горького было перенесено на неделю. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что массовые мероприятия отменены в Москве в связи с введением режима контртеррористической операции. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены, отметил он.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введён режим контртеррористической операции.