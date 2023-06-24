Москва, 24 июня, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Российские власти не дадут повториться расколу, который произошёл в 1917 году, и защитят народ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 24 июня в ходе обращения к гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он заявил, что действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — это преступная авантюра, военный мятеж, который стал «ударом в спину нашей стране и нашему народу». Участников в это тяжкое преступление втянули обманом в условиях, когда страна ведёт тяжелейшую борьбу с неонацистами и их хозяевами. Такое уже происходило в 1917 году, в период, когда шла Первая мировая война.

«Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства», — подчеркнул Путин.

Предательство произошло из-за непомерных амбиций и личных интересов, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК РФ) после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, распространённых в Сети. О начале производства сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Пригожину грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В ряде регионов России усилены меры безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства получает всю информацию о ситуации вокруг ЧВК.