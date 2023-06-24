Москва, 24 июня, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Попытки посеять рознь внутри страны во время боевых действий являются величайшим преступлением, которое не имеет оправданий. Об этом 24 июня заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращение которого опубликовано на сайте Русской Православной Церкви.

Алексей Колчин ИА Регнум Патриарх Кирилл

«Поддерживаю усилия Главы Государства Российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране», — говорится в обращении.

Патриарх призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против своих собратьев, и хранить единство.

По словам главы РПЦ, сегодня, когда воины на фронтах сражаются и гибнут, а враги направляют все усилия на уничтожение России, любая попытка посеять рознь внутри страны — это величайшее преступление, не имеющее никаких оправданий.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что обращается к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа.

Глава государства подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.