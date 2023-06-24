Москва, 24 июня, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Попытка раскачать общество в России, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась. Об этом 24 июня сообщил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, его слова процитировал Telegram-канал РИО.

(с0 Сергей Пивоваров/РИА Новости

Он обратил внимание на то, что на текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нём самые тёмные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны — провалилась.

Нарышкин отметил, что граждане России продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи.

Глава СВР напомнил, что Россия продолжает самоотверженную борьбу за своё будущее, за свой национальный суверенитет, отражает беспрецедентную по своему масштабу агрессию тоталитарно-либеральных режимов Запада.

«Каждый из нас, в той или иной степени, своими поступками пишет её историю — и потому обязан проявлять ответственность», — отметил он, добавив, что Российское историческое общество призывает сограждан к единению вокруг президента России Владимира Путина, который является гарантом Конституции, прав и свобод, а также к поддержке Вооружённых сил России, которые, невзирая ни на что, сдерживает натиск врага.

Нарышкин также заявил, что попытка вооружённого мятежа — это самое страшное преступление, которое нельзя оправдать никакими прошлыми заслугами.

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам Следственного комитета России оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих. Он также поручил подчинённым принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что бунт будет подавлен — для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа.

24 июня президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, бойцам и командирам Вооружённых сил России, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России заявил, что действия, которые раскалывают единство России, являются, по сути, отступничеством от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину России и её народу.