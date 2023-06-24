Москва, 24 июня, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что бунт будет подавлен — для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа. Об этом он написал 24 июня в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Андрей Турчак

Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал жёсткую и однозначную оценку происходящему.

«Вооруженный мятеж — это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине. В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону — судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу невозможно придумать», — написал он.

Турчак обратился к бойцам ЧВК «Вагнер».

«Вагнера, враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят насмерть в опорниках. Вы, как никто другой, должны это понимать», — отметил он, добавив, что в 1917 году развал страны начался не с митингов либералов, не с заговора мировой закулисы, а с «патриотизма», в размерах которого соревновались и политики, и отдельные генералы.

Результат всем известен, добавил он.

«Уверен, народ России, мы все, повзрослели и в силах не допустить ошибок прошлого. Этот бунт будет подавлен — для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа. Вместе с Президентом и нашими бойцами!» — написал Турчак.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, бойцам и командирам Вооружённых сил России, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России заявил, что действия, которые раскалывают единство России, являются, по сути, отступничеством от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину России и её народу.

Он напомнил, что в настоящее время Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Глава обратил внимание на то, что против России направлена фактически вся экономическая, военная и информационная машина Запада.

Ранее следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.