Москва, 24 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. В единстве и исторической нетерпимости к предательству заключается сила России. Об этом 24 июня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РАИ Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству», — написала Матвиенко.

Она добавила, что президент России Владимир Путин в своём обращении всё сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений по поводу сложившейся ситуации.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин выступил с обращением, в котором заявил, что обращается к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа.

Глава государства подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.