Москва, 24 июня, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уверен, что Россия всё преодолеет и станет ещё сильнее. Об этом он заявил в своём обращении к гражданам, бойцам и командирам Вооружённых сил России, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России.

kremlin.ru Владимир Путин

Он обратил внимание на то, что те, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию, и они ответят за это.

Глава государства призвал тех, кого пытаются втянуть в это преступление, не совершать трагическую, роковую и неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях.

«Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем ещё сильнее», — заявил глава государства.

24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.

Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», в котором призвал остановиться, не действовать в пользу противника и подчиниться воле и приказу главы государства.