Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям муниципалитетов организовать доставку всего необходимого людям, которые застряли в пробках на автотрассе м-4 Дон. Об этом он сообщил 24 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев, губернатор Ростовской области

Он настоятельно попросил жителей не выезжать на эту трассу.

Глава региона пояснил, что в настоящее время в связи с ограничениями движения на нескольких участках федеральной автотрассы, а именно около Шахт, Батайска, Миллерово, Каменска-Шахтинского скопилось большое количество автотранспорта, в результате образовались многокилометровые пробки.

«Поручил областным спасательным службам и подразделениям областного главка МЧС совместно с администрациями муниципалитетов организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в ГУ МЧС России по Ростовской области заявили, что распространяемые в Сети сообщения о введении в регионе комендантского часа не соответствуют действительности. Цель такой информации — посеять панику среди мирного населения, отметили в ведомстве.

Голубев 24 июня призвал население без особой необходимости не выезжать в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома.

В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности. На трассе М-4 «Дон» проверяют грузовой транспорт, машины двигаются только по одной полосе.

Все массовые мероприятия, которые были запланированы в городе на выходные дни 24–25 июня, отменены.

В Москве и Подмосковье объявлен режим контртеррористической операции.