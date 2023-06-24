Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 03:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности. На трассе М-4 «Дон» проверяют грузовой транспорт, машины двигаются только по одной полосе, передает 24 июня ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

По информации агентства, перекрыта большая часть трассы М-4 «Дон», автомобили двигаются поочередно. Сотрудники полиции проверяют грузовые автомобили, легковые автомобили не досматриваются.

На выезде из города в сторону Аксая перекрыто движение транспорта, поток автомобилей направляют обратно в Ростов-на-Дону. Усилены посты полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве также усилены меры безопасности. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии подняты по тревоге, так же как и сотрудники полиции.

Власти Краснодарского края заявили о спокойной ситуации в регионе, каких-либо дополнительных мер безопасности не требуется.

ФСБ, МВД, Минобороны, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают российскому президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.