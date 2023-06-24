Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Распространяемые в Сети сообщения о введении в Ростовской области комендантского часа не соответствует действительности.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Сообщается, что в соцсетях от имени ГУ МЧС России по Ростовской области рассылалась информация о введении комендантского часа.

«Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к ГУ МЧС России по Ростовской области. Цель такой информации — посеять панику среди мирного населения», — опровергли в своём официальном Telegram-канале региональные спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, жителей Крыма призвали доверять только сообщениям из официальных источников — в последнее время активизировалась деятельность украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в соцсетях.

Крымчане пишут, что идут информационные атаки в связи с провокационным заявлением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) пояснили, что вся распространяемая информация Пригожиным о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании не соответствует действительности и является информационной провокацией.