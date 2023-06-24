Москва, 24 июня, 2023, 06:30 — ИА Регнум. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, сообщил 24 июня мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Введён дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», — написал он в своём Telegram-канале.

Собянин попросил москвичей и гостей столицы отнестить с пониманием к принимаемым мерам.

Ранее ИА Регнум передавало, что в столице России под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии были подняты в ночь на 24 июня по тревоге, так же как и сотрудники полиции.

Об усилении мер безопасности заявили также в Ростовской, Липецкой, Воронежской областях. Жителей указанных территорий просят без особой необходимости не выходить на улицу.

На территории Воронежской области замечена колонна военной техники, жителям рекомендовали временно отказаться от поездок по трассе М-4 «Дон».

Принимаемые меры связаны с попыткой вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.