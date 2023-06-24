Собянин: на дорогах Москвы введён дополнительный контроль
Собянин сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве
Москва, 24 июня, 2023, 06:30 — ИА Регнум. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, сообщил 24 июня мэр города Сергей Собянин.
«Введён дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», — написал он в своём Telegram-канале.
Собянин попросил москвичей и гостей столицы отнестить с пониманием к принимаемым мерам.
Ранее ИА Регнум передавало, что в столице России под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии были подняты в ночь на 24 июня по тревоге, так же как и сотрудники полиции.
Об усилении мер безопасности заявили также в Ростовской, Липецкой, Воронежской областях. Жителей указанных территорий просят без особой необходимости не выходить на улицу.
На территории Воронежской области замечена колонна военной техники, жителям рекомендовали временно отказаться от поездок по трассе М-4 «Дон».
Принимаемые меры связаны с попыткой вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.