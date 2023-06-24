Воронеж, 24 июня, 2023, 05:27 — ИА Регнум. На территории Воронежской области замечена колонна военной техники, жителей попросили временно отказаться от поездок по трассе М-4 «Дон», сообщила 24 июня пресс-служба регионального правительства.

Russianhighways.ru Трасса М-4 «Дон»

«По федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 «Дон» и индивидуальными транспортными средствами», — говорится в официальном сообщении правительства.

Власти Воронежской области контролируют сложившуюся ситуацию, необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения проводят силовики.

Как сообщало ИА Регнум, власти Липецкой области по итогам заседания оперативного штаба приняли решение усилить меры безопасности. Особое внимание уделят объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендовали отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Об усилении мер безопасности сообщили также в Ростовской области. На трассе М-4 «Дон» проверяют грузовой транспорт, машины двигаются только по одной полосе. На выезде из Ростова-на-Дону в сторону Аксая перекрыто движение транспорта, поток автомобилей направляют обратно в город. Усилены посты полиции.

Принимаемые меры связаны с попыткой вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.