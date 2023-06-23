Москва, 23 июня, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Российская делегация приняла решение не лететь в Канаду на летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, так как ей не предоставили гарантий нормального пребывания, заявил 23 июня ТАСС глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Более того, отметил он, предпринимаются попытки изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, что недопустимо.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта 2022 года глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Россия может покинуть ПА ОБСЕ на фоне ущемления прав российской делегации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 3 апреля 2023 года рассказал, что совет парламента принял решение о приостановке выплаты взносов России за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Он подчеркнул, что российская сторона сталкивается с попытками воспрепятствовать работе своей делегации в Парламентской ассамблее.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто позднее отметила, что ОБСЕ может оказаться в кризисе и разрушиться из-за того, что Россия и Белоруссия не хотят одобрить председательство Эстонии в организации в 2024 году.