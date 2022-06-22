Москва, 22 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Россия может покинуть ПА ОБСЕ на фоне ущемления прав российской делегации, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

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«Пока мы не обсуждаем выход из Парламентской Ассамблеи, но дальнейшая позиция зависит от того, насколько ПА ОБСЕ сможет обуздать откровенное политиканство и русофобию на своей площадке. Если будут попытки выдавить или приостановить участие России в этой межпарламентской организации — оставляем за собой право ее покинуть», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Руководитель делегации Пётр Толстой («Единая Россия») уже уведомил структуры ПА ОБСЕ о том, что самоуправство Лондона делает ничтожными и нелегитимными для России все принятые в ходе летней сессии резолюции.

«Если тенденции на ущемление прав российских депутатов и сенаторов будут продолжаться, это заставит нас принимать адекватные меры реагирования», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации на заседания ПА ОБСЕ.