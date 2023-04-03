Москва, 3 апреля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Совет Госдумы принял решение о приостановке выплаты взносов России за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 3 апреля рассказал председатель парламента Вячеслав Володин, его слова приводит Telegram-канал Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Как указал Володин, ранее Совет Госдумы рассмотрел вопрос об уплате Россией взносов в бюджет ПА ОБСЕ.

«Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году», — сказал он.

Также председатель Госдумы подчеркнул, что российская сторона сталкивается с попытками воспрепятствовать работе своей делегации в Парламентской ассамблее.

«Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», — добавил Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России деятельности Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, направленных против России. По словам председателя Госдумы, предлагается наделить президента полномочиями по защите россиян в случае принятия международными органами решений, противоречащих законодательству страны.