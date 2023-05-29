Хельсинки, 29 мая, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может оказаться в кризисе и разрушиться из-за того, что Россия и Белоруссия не хотят одобрить председательство Эстонии в организации в 2024 году. Об этом 29 мая заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, его слова приводит портал телерадиовещания страны Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

По мнению главы финского МИД, в этом вопросе в настоящее время сложилась серьёзная ситуация.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — сказал он.

По правилам ОБСЕ, страна — председатель организации должна быть одобрена всеми 57 входящими в неё государствами. Согласно данным издания, Эстония не собирается отказываться от своего председательства.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современное европейское политическое общество разрушает остатки потенциала ОБСЕ. Он добавил, что страны Запада пренебрежительным отношением и неуважением «разрушили остатки потенциала организации».

Также 22 марта 2022 года глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Россия может покинуть ПА ОБСЕ на фоне ущемления прав российской делегации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 3 апреля 2023 года рассказал, что совет парламента принял решение о приостановке выплаты взносов России за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Он подчеркнул, что российская сторона сталкивается с попытками воспрепятствовать работе своей делегации в Парламентской ассамблее.