Вашингтон, 23 июня, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Американский финансист Джей Блум заявил, что отказался от погружения с сыном на батискафе «Титан». Об этом 23 июня он написал на своей странице в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бизнесмен рассказал, что в феврале основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш предложил ему и его сыну Шону погрузиться к «Титанику». Экспедиция должна было пройти в мае, но была отложена из-за погодных условий.

Также он пишет, что не раз выражал сомнения в безопасности погружения. Однако Раш уверял, что это безопаснее, чем переход улицы и даже предлагал скидку в $100 тыс. на человека при первоначальной стоимости в $250 тыс.

В конце концов Блум отказал Рашу, сославшись на плотный график. В итоге их места достались пакистанскому бизнесмену Шахзада Давуду и его сыну Сулейману.

Как сообщало ИА Регнум, весь экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» погиб. Это следует из заявления владельца аппарата компании OceanGate Expeditions. Телеканал CNN сообщил, что пассажиры погибли безболезненно, поскольку разрушение корпуса аппарата произошло очень быстро, всего за долю миллисекунды.

Когда изучаешь ситуацию с исчезновением и вероятной гибелью глубоководного аппарата «Титан», который направлялся к обломкам «Титаника», складывается впечатление, что его проектировщики экономили на всём. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил Евгений Черняев, Герой России, командир глубоководного аппарата «Мир-2» лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН.