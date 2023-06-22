Москва, 22 июня, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Когда изучаешь ситуацию с исчезновением и вероятной гибелью глубоководного аппарата «Титан», который направлялся к обломкам «Титаника», складывается впечатление, что его проектировщики экономили на всём. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 июня заявил Евгений Черняев, герой России, командир глубоководного аппарата «Мир-2» лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии имени П. И. Ширшова Российской академии наук.

ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press Батискаф «Титан»

В беседе с корреспондентом ИА Регнум он раскритиковал версию главного научного сотрудника Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева Александра Инзарцева, согласно которой «Титан» мог взорваться при достижении определённой глубины из-за «усталости материала корпуса батискафа».

«Это глубоководный обитаемый аппарат! Батискафов сейчас нет вообще. Они не имеют смысла. Что такое батисфера? Это аппарат, спускаемый на тросе. Батискаф — это то же самое, что батисфера, но только без троса — аппарата, который просто опустится и поднимется», — заявил эксперт.

Как подчеркнул океанолог, «Титан» — это глубоководный обитаемый аппарат, который, по сути, ближе к маленькой автономной подводной лодке.

Рассуждая о причинах случившегося, Черняев заметил, что титан, который использовался при изготовлении этого аппарата, плохо держит циклические нагрузки.

«И если есть какая-то область, где больше прогиб при обдавливании, то для титана это значительно хуже, чем для стали. Он прочнее стали. Но если из стали мы делаем четырёхсантиметровый корпус, то из титана должны сделать шестисантиметровый. Потому что титан не эластичный и на прогибе возникают микротрещины. А когда я увидел, что это труба, то я ахнул. Потому что труба нагружается неравномерно, и там металл где-то очень быстро устанет», — сказал Черняев.

Более того, как подчеркнул океанолог, оказалось, что на аппарате не было гидроакустической связи.

«Они… переписывались! Это вопиюще! Они не поставили подводную связь. И не могли говорить», — возмутился эксперт.

Черняев заявил, что неправильно говорить, будто «батискаф мог схлопнуться». Это скорее относилось бы к сферической конструкции. А когда речь идёт о трубе, она начинает разрушаться в каком-то слабом месте. Сначала появляется трещина, но не обязательно будет взрыв.

«Скорее всего, схлопывания как такового не случится», — сказал Черняев.

По его словам, «Титан» был лишён даже самой простой и дешёвой навигации «с короткой базой».

«Надо было установить на корабль с двух сторон штанги, жёстко закрепить. В воду на них будут опущены гидрофоны. И ещё один транспондер поставить на аппарате, который на запрос сверху будет отвечать. Тогда можно было бы точно определять координаты объекта», — сказал он.

Этот глубоководный аппарат, по мнению учёного, никогда бы не прошёл никакую регистрацию, даже если бы обладал правильным корпусом.

«Хотя с таким корпусом нельзя было ходить на глубину, где лежит «Титаник», — сказал он. — Но создатели «Титана» пренебрегли всем, чем могли! Оказывается, даже люк нельзя было открывать изнутри. Это не идёт ни в какие рамки! Если аппарат всплыл на поверхность, то должна быть возможность открыть люк изнутри. Всё вопиюще неправильно. Даже «Титаник» не нарушил столько правил, сколько «Титан». Это нарушает все допустимые законы».

Подытоживая сказанное, он заметил, что, судя по всему, при создании аппарата экономили на всём — «даже пингер за пять копеек не хотели купить». Не было простейших вещей вроде аварийного буя на тросике, который всплывает и показывает, где находится аппарат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Инзарцева, если «Титан» потерялся под бортом у «Титаника» либо внутри него, тогда с его обнаружением дело обстоит гораздо сложнее. В этом случае не обойтись без телеуправляемых необитаемых аппаратов или без использования второго поискового батискафа.

По предварительным данным береговой охраны США, запасы кислорода на «Титане» закончились 22 июня в 14:08 мск. Поисково-спасательная операция шла уже трое суток на глубинах, которые превышают 4 тыс. м. В ней участвовали корабли, глубоководные аппараты и самолёты из Франции, Канады, США и Великобритании. Позднее американская береговая охрана заявила об обнаружении неопознанных обломков в зоне поиска «Титана». Подтверждений того, что это пропавший аппарат, пока нет.