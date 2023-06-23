Вашингтон, 23 июня, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Пассажиры батискафа «Титан», обломки которого были обнаружены 22 июня в Атлантике, погибли безболезненно. Об этом 23 июня сообщил телеканал CNN, ссылаясь на экспертов.

OceanGate Inc. Батискаф «Титан»

Так, профессор Международного университета Флориды Эйлин Марии Марти, отметил, что разрушение корпуса аппарата произошло очень быстро, всего за долю миллисекунды.

«Всё это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема», — сообщила она, добавив, что в конечном счёте, это было безболезненно.

Как передавало ИА Регнум, ветеран морской разведки США Джек Пособец заявил, что с 18 июня американский президент Джо Байден скрывал правду о трагедии с экипажем батискафа «Титан». По данным американского издания Wall Street Journal, ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа ещё в воскресенье, 18 июня, отметил бывший военный. Пособец написал в Twitter, что Байден придерживал эту новость до сегодняшних показаний информатора о сыне Хантере, всё это было отвлекающей операцией.

Еще 22 июня главный научный сотрудник Института проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева Александр Инзарцев высказал мнение о том, что батискаф «Титан», который ранее пропал в Атлантике, мог разрушиться. Учёный напомнил, что ранее сообщалось об «усталости» материала корпуса батискафа, наличии на нём микротрещин, а также о рекомендациях по ограничению глубины погружения, которая в этой экспедиции была превзойдена.