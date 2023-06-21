Мелитополь, 21 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В Мелитополе задержана группа диверсантов, готовивших покушение на представителей органов власти Запорожской области. Об этом 21 июня сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

Отмечается, что жители Мелитополя были завербованы Главным управлением разведки минобороны Украины для диверсионно-террористической деятельности. В результате грамотных действий сотрудников ФСБ диверсанты были задержаны.

«Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, участники преступной группы планировали совершить преступление с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого они получили от представителей украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Как сообщало ИА Регнум, житель Хабаровского края задержан по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту. Он переводил свои деньги на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.