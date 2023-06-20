Нью-Йорк, США, 20 июня, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Возникла реальная угроза того, что террористы получат возможность приобретать средства радиоактивного и химического поражения. Об этом 20 июня заявил замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств — членов ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отмечаем возникновение реальной угрозы получения террористическими организациями возможности приобретения средств радиоактивного и химического поражения», — сказал Сироткин.

Он почеркнул, что проблема тем более сохраняет свою остроту, когда к этому оказываются причастны государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира.

По словам замглавы ФСБ, такой недальновидный подход приводит к тому, что средства поражения неконтролируемо распространяются через чёрный рынок и применяются в террористических целях.

Он добавил, что мировому сообществу необходимо принять согласованные меры по противодействию попыткам международных террористов использовать научно-технические достижения в сфере геолокации, спутниковой связи, воздушных средств поражения, в том числе беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, Сироткин обратил внимание на проблему вербовки членов международных террористических организаций для доставки их на Украину и последующей инфильтрации в РФ. По его словам, боевики перемещаются в Европу с юга вместе с потоками нелегальной миграции, что вызывает серьёзную озабоченность с учётом возрождения в некоторых странах неонацистских идей.