Москва, 21 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Житель Хабаровского края задержан по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту. Об этом сообщили журналистам 21 июня в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Советско-Гаванского района, причастного к совершению государственной измены. Мужчина оказывал финансовую помощь ВСУ с использованием криптовалютных инструментов.

Через третьи лица на Украине хабаровчанин переводил свои деньги на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования, уточнили в ведомстве.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а с апреля этого года — пожизненное лишение свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Саранске уроженку Украины, собиравшую данные для СБУ, задержали по уголовному делу о государственной измене. Женщина собирала информацию о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона, и пыталась передать её организации, действующей под патронажем СБУ. Свою вину она признала.

В Нальчике сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в шпионаже 44-летнего украинского гражданина. СБУ поручила ему сбор и передачу военных сведений.