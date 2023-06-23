Москва, 23 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Следствие ФСБ возбудило дело и попросило Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Хецоидзе Л. Н. за государственную измену, сообщила 23 июня пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд зарегистрировал соответствующее ходатайство 23 июня, однако дата его рассмотрения пока не назначена, заседание должно пройти в закрытом режиме. Подробности дела в пресс-службе суда не раскрыли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, задержанный — уроженец украинской Винницы и гражданин России — переводил свои деньги через третьих лиц на Украине на счёт иностранного благотворительного фонда. Деньги были предназначены для приобретения ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и средств медицинской помощи.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России о госизмене. По решению суда он проведёт два месяца в московском СИЗО «Лефортово».

Также ФСБ показала видео его задержания. На кадрах виден идущий по дороге мужчина, которого догоняют и валят на землю силовики. Затем подозреваемого в наручниках привозят в его квартиру, там проходит обыск. Позднее, как следует из видео, задержанному зачитали обвинение, суд принял решение о помещении его под стражу.