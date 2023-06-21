Москва, 21 июня, 2023, 13:22 — ИА Регнум. ФСБ России показала видео задержания жителя Хабаровского края, подозреваемого в госизмене посредством финансирования украинской армии с помощью криптовалютных инструментов.

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах виден идущий по дороге мужчина, которого догоняют и валят на землю силовики. Затем подозреваемого в наручниках привозят в его квартиру, там проходит обыск. Позднее, как следует из видео, задержанному зачитали обвинение, суд принял решение о помещении его под стражу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814611" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ показала кадры задержания жителя Хабаровского края за госизмену

Как сообщало ИА Регнум, российский гражданин, житель Хабаровского края, по данным ФСБ, переводил свои деньги через третьих лиц на Украине на счёт иностранного благотворительного фонда. Деньги были предназначены для приобретения ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и средств медицинской помощи.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России о госизмене. По решению суда он проведёт два месяца в московском СИЗО «Лефортово».