Алма-Ата, Казахстан, 23 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Запад пытается уничтожить и расчленить Россию, повторяя путь Гитлера, заявил 23 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран Центральной Азии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР», — сказал он.

Патрушев напомнил, что 22 июня была одна из самых трагических дат в общей истории республик бывшего Советского Союза. В этот день в 1941 году страна столкнулась с вероломным вторжением немецко-фашистских войск при поддержке армий практически всех стран Западной Европы.

«И на протяжении четырёх лет многонациональный Советский Союз сплоченно приближал Великую Победу», — отметил секретарь российского Совбеза.

Российское военно-историческое общество (РВИО) накануне Дня памяти и скорби первый раз опубликовало на русском языке полный перевод «плана голода», который был разработан лидерами нацистской Германии в первой половине 1941 года. «Целью похода на Россию является сокращение числа славян на 30 миллионов человек», — открыто говорили нацистские лидеры.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны, активно участвуют и разжигают украинский конфликт, поддерживая русофобию Киева. Своё мнение в День памяти и скорби в своём блоге на сайте ведомства выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Нацизм не просто поднял голову. Он пришёл к власти в 2014 году на Украине… И призывы убивать русских, убивать как можно больше звучат сейчас не только со стороны украинских боевиков, бандеровцев, но и официальных представителей теперь уже откровенно террористического киевского режима», — написала спикер.