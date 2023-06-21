Москва, 22 июня, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Западные страны, активно участвующие и разжигающие украинский конфликт, поддерживая русофобию Киева, не остались незапятнанными — фашизация политических элит оставила позади даже нацистов прошлого. Своё мнение в День памяти и скорби в своём блоге на сайте ведомства выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Нацизм не просто поднял голову. Он пришёл к власти в 2014 году на Украине… И призывы убивать русских, убивать как можно больше звучат сейчас не только со стороны украинских боевиков, бандеровцев, но и официальных представителей теперь уже откровенно террористического киевского режима», — написала спикер.

По мнению Матвиенко, нацистский режим Украины — это проект Запада, который он создал своими руками и запустил.

«Запад не сможет оставаться незапятнанным. Есть все основания говорить об определенной фашизации его политики, его элит. Лицемерие, «зашитая» в его ментальный код русофобия видны так отчётливо как никогда. За внешней респектабельностью — жесткая ставка на силовое давление, убеждённость в своём превосходстве над другими народами, сравнимая с откровенной ксенофобией Рейха», — добавила Валентина Матвиенко.

Спикер считает, что по ряду позиций Запад оставил позади даже нацистов прошлого, превзошёл их в настойчивом, последовательном разрушении ценностей.

Как сообщало ИА Регнум, ко Дню памяти и скорби по всей России прошли акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».

Также акции состоятся в более чем 50 странах мира, среди которых, например, Бразилия, Панама, Ливан, Тунис, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан.