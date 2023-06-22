Москва, 22 июня, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Российское военно-историческое общество (РВИО) накануне Дня памяти и скорби первый раз опубликовало на русском языке полный перевод «плана голода», который был разработан лидерами нацистской Германии в первой половине 1941 года.

Трупы умерших от голода на ленинградских улицах. 05.02.1942 г

До сегодняшнего дня гитлеровский «план голода» и истребления советского народа лишь два раза в отрывках и с цензурой публиковался на русском языке.

Суть плана голода, основным автором которого являлся Герберт Бакке, в том, что жителей и армию Германии планировалось обеспечить продовольствием за счёт гибели гражданского населения Советского Союза. В частности, накормить свою страну нацисты предлагали за счёт глобального ограбления СССР. При этом если жители оккупированных чернозёмных территорий (Украины, Юга России и Северного Кавказа) изначально мыслились как полурабская рабочая сила для немецких господ, то жители так называемой лесистой зоны, нечерноземья (Белоруссии, Северо-Запада и Центральной России) превращались в лишних, ненужных людей.

Нацистские лидеры открыто говорили о своих планах: «Целью похода на Россию является сокращение числа славян на 30 миллионов человек».

И это была не только экономическая составляющая, но и политические планы завоевания жизненного пространства на Востоке с последующей заменой коренного населения на немецких колонистов.

«План голода дал им в руки инструмент, который позволял сделать это быстро», — говорится во вступительной статье.

Выступая на Нюрнбергском процессе, обвинитель от США Уитни Харрис дал «плану» такую характеристику:

«Это заранее разработанный план убийства миллионов невинных советских граждан путем голодной смерти. В документе ясно указано, что убийство миллионов невинных было преднамеренным. Документ показывает, что этот план убийства должен был проводиться в таком огромном масштабе, что превосходил все границы человеческого представления».

С планом Бакке генетически связано и уничтожение жителей блокадного Ленинграда, первого крупного города нечерноземной зоны на пути фашистов. Историки России и Германии преимущественно солидарны в том, что блокада была именно геноцидом, то есть преследовала цель не овладеть городом как крепостью, а умертвить его население.

Полный текст документа опубликован на портале «История. рф».

Как сообщало ИА Регнум, западные страны, активно участвующие и разжигающие украинский конфликт, поддерживая русофобию Киева, не остались незапятнанными — фашизация политических элит оставила позади даже нацистов прошлого. Своё мнение в День памяти и скорби в своём блоге на сайте ведомства выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Нацизм не просто поднял голову. Он пришёл к власти в 2014 году на Украине… И призывы убивать русских, убивать как можно больше звучат сейчас не только со стороны украинских боевиков, бандеровцев, но и официальных представителей теперь уже откровенно террористического киевского режима», — написала спикер.

На планете складывается ситуация, когда спустя десятилетия благополучной жизни ткань мирного времени может вот-вот разорваться, заявил 22 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.