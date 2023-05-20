Тель-Авив, Израиль, 20 мая, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Израиль опасается поставлять Украине оружие, поэтому ограничивается моральной поддержкой страны. Об этом заявил в интервью газете The Jerusalem Post израильский министр иностранных дел Эли Коэн.

IMAGO/Janine Schmitz/photothek. d/Global Look Press Эли Коэн

Дипломат пояснил, что причиной таких опасений стало влияние России, которая является игроком в регионе. Кроме того, в стране проживают сотни тысяч евреев.

«Поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом наши интересы безопасности и интересы Еврейского агентства в России», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом Коэн напомнил, что именно Израиль является единственной страной Ближнего Востока, направившей в Киев своего министра иностранных дел.

«Это что-то значит», — уверен глава МИД Израиля.

Также глава МИД добавил, что Израиль поддерживает позицию украинского президента Владимира Зеленского по «урегулированию конфликта» с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, по информации американского телеканала CNN, в попавших в Сеть секретных документах Пентагона имеются сценарии поставок Израилем летального оружия киевской власти. Так, в одном из документов говорится, что Иерусалим, «вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения» отношений с Россией.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг принятие решения о поставках оружия Украине. Он подчеркнул, что страна решила помогать Киеву в гуманитарных вопросах и в делах гражданской обороны.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви ранее заявил, что Израиль готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине в случае обоюдного желания Москвы и Киева. Дипломат подчеркнул, что Израиль сохранил хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.