Вашингтон, 23 июня, 2023, 07:17 — ИА Регнум. С 18 июня американский президент Джо Байден скрывал правду о трагедии с экипажем батискафа «Титан», заявил ветеран морской разведки США Джек Пособец.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

По данным американского издания Wall Street Journal, ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа ещё в воскресенье, 18 июня, отметил бывший военный.

«Байден придерживал эту новость до сегодняшних показаний информатора о сыне Хантере. Всё это было отвлекающей операцией», — написал Пособец в Twitter.

Несколько дней люди верили, что члены экипажа были живы, президент утаил от семей погибших правду, добавил он.

По словам ветерана, гидролокатор ВМС США зафиксировал взрыв батискафа через несколько часов после потери связи с материнским кораблём. Пособец не понимает, для чего были начаты многомиллионные международные спасательные работы.

Напомним, сын президента США Джозефа Байдена Хантер в рамках сделки выразил готовность признать себя виновным по трём обвинениям. После этого глава Белого заявил, что очень гордится своим сыном.

Как сообщало ИА Регнум, в материалах издания Wall Street Journal появилась публикация со ссылкой на осведомлённые источники, что предназначенные для обнаружения вражеских подводных лодок подводные микрофоны зафиксировали трагедию на «Титане», а именно звук разрушения корпуса через несколько часов после погружения. Специалисты ВМС США охарактеризовали зафиксированный звук как имплозию — взрыв, направленный внутрь.

С помощью батискафа «Титан» учёные планировали собрать образцы ДНК в районе крушения лайнера «Титаник». Исследователи намеревались изучить бактерии, морскую флору и фауну на обломках лайнера, в донной грязи океана, используя новую технику отбора проб.

На борту батискафа находились пять человек. В экспедицию отправились президент и основатель компании — оператора судна OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживавшие в Великобритании.