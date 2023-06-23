Вашингтон, 23 июня, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Американские СМИ сообщили, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зафиксировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантике. Это случилось после того, как несколько часов экипаж не выходил на связь, пропав у острова Ньюфаундленд.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Газета Wall Street Journal написала, ссылаясь на осведомлённые источники, что подводные микрофоны, предназначенные для обнаружения вражеских подводных лодок, зафиксировали трагедию на «Титане».

Как сообщало ИА Регнум, корпус батискафа «Титан», обломки которого обнаружены 22 июня, вероятнее всего, стремительно сжался — схлопнулся. Свои предположения о подводной катастрофе высказал ТАСС океанолог, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» герой России Анатолий Сагалевич.

Специалист пояснил, что воздух внутри батискафа мог привести к «пневматическому взрыву, который внутри всё разорвал, и от людей ничего не осталось». Корпус из-за давления воды сжало как консервную банку. Погибшими признаны пять человек.

Снявший фильм «Титаник» американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил о фатальной схожести двух катастроф — с лайнером «Титаник» и батискафом «Титан».